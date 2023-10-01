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В Киришском районе завершается капремонт моста через Сосенку

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Переправу расширили до 13,5 метров, также отремонтированы бетонные поверхности балок пролетных строений.

В Киришском районе завершается капитальный ремонт моста через реку Сосенку на дороге между Зуево и Новой Ладогой, сообщили в дорожном комитете Ленобласти. 

В настоящее время у деревни Черенцово введено реверсивное движение, в ближайшем будущем ограничения снимут. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Переправу расширили до 13,5 метров, также отремонтированы бетонные поверхности балок пролетных строений. Нанесена гидроизоляция, и уложен новый асфальт. Осталась установка барьерных ограждений и фильтрационных колодцев для очистки поверхностных вод. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Красносельском районе завершен ремонт Кингисеппского шоссе. 

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: киришский район, река сосенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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