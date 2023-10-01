В Киришском районе завершается капремонт моста через Сосенку

Переправу расширили до 13,5 метров, также отремонтированы бетонные поверхности балок пролетных строений.

В Киришском районе завершается капитальный ремонт моста через реку Сосенку на дороге между Зуево и Новой Ладогой, сообщили в дорожном комитете Ленобласти.

В настоящее время у деревни Черенцово введено реверсивное движение, в ближайшем будущем ограничения снимут. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Переправу расширили до 13,5 метров, также отремонтированы бетонные поверхности балок пролетных строений. Нанесена гидроизоляция, и уложен новый асфальт. Осталась установка барьерных ограждений и фильтрационных колодцев для очистки поверхностных вод.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красносельском районе завершен ремонт Кингисеппского шоссе.

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти