На автодороге "Зуево — Новая Ладога" столкнулись две "легковушки"

Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП в Киришском районе Ленобласти. Авария произошла днем 19 декабря на 91-м километре трассы "Зуево — Новая Ладога".

На месте происшествия работала смена 58-й пожарно-спасательной части. На трассе столкнулись два легковых автомобиля. Были оперативно отключены аккумуляторные батареи машин для недопущения возгорания.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются.

МЧС России напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, повышенной внимательности на загородных трассах и соблюдения безопасной дистанции! Пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба МЧС России