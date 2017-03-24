  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На автодороге "Зуево — Новая Ладога" столкнулись две "легковушки"
Сегодня, 16:56
83
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На автодороге "Зуево — Новая Ладога" столкнулись две "легковушки"

0 0

Были оперативно отключены аккумуляторные батареи машин для недопущения возгорания.

Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП в Киришском районе Ленобласти. Авария произошла днем 19 декабря на 91-м километре трассы "Зуево — Новая Ладога". 

На месте происшествия работала смена 58-й пожарно-спасательной части. На трассе столкнулись два легковых автомобиля. Были оперативно отключены аккумуляторные батареи машин для недопущения возгорания. 

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются. 

МЧС России напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, повышенной внимательности на загородных трассах и соблюдения безопасной дистанции!

Пресс-служба МЧС 

Ранее мы рассказывали о том, что число аварий с каршерингом уменьшилось в Петербурге на 31% с начала года. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: дтп, киришский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии