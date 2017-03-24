На автодороге "Зуево — Новая Ладога" столкнулись две "легковушки"

Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП в Киришском районе Ленобласти. Авария произошла днем 19 декабря на 91-м километре трассы "Зуево — Новая Ладога".
На месте происшествия работала смена 58-й пожарно-спасательной части. На трассе столкнулись два легковых автомобиля. Были оперативно отключены аккумуляторные батареи машин для недопущения возгорания.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются.
МЧС России напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, повышенной внимательности на загородных трассах и соблюдения безопасной дистанции!
Пресс-служба МЧС
Ранее мы рассказывали о том, что число аварий с каршерингом уменьшилось в Петербурге на 31% с начала года.
Фото: пресс-служба МЧС России
