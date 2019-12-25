  1. Главная
Число аварий с каршерингом уменьшилось в Петербурге на 31% с начала года
Кроме того, водители каршеринговых автомобилей повысили дисциплину.

С начала текущего года в Северной столице зафиксировали уменьшение числа ДТП с каршерингом на 31%. Соответствующей информацией поделились в ТАСС. 

Вместе с тем аварий с арендованными машинами стало меньше в 16 регионах страны. В частности, в столице количество дорожных происшествий снизилось на 18%, в перечень вошли и Екатеринбург (-41%), Нижний Новгород (-38%) и Казань (-30%). 

Кроме того, водители каршеринговых автомобилей повысили дисциплину: за 11 месяцев число нарушений ПДД уменьшилось на 26%. 

Ранее на Piter.TV: система фотофиксации Петербурга помогла выявить 7,7 млн нарушений ПДД. Всего вынесено 415,3 тыс. постановлений. 

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти (носит иллюстративный характер) 

