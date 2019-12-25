Система фотофиксации Петербурга помогла выявить 7,7 млн нарушений ПДД

В этом году по 81 адресу установлены искусственные неровности, также обустроено 60 новых пешеходных переходов.

В Петербурге накануне прошло заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Были подведены итоги 2025 года и намечены планы на 2026 год.

В этом году по 81 адресу установлены искусственные неровности, также обустроено 60 новых пешеходных переходов. Кроме того, создано и модернизировано 45 регулировщиков, на 53 адресах установили светофоры Т.7. Нанесено свыше 687 тыс. "квадратов" дорожной разметки. Помимо этого, отмечается, что в Северной столице работают 76 комплексов, фиксирующих нарушения правил остановки и стоянки. За 11 месяцев вынесено 415,3 тыс. постановлений. Всего действуют 980 комплексов автоматической фиксации: по ним вынесено более 7,7 млн постановлений. Число ДТП по вине водителей общественного транспорта снизилось на 3%, количество погибших в таких авариях сократилось на 78%, раненых – на 15%.

В следующем году установят 85 комплексов видеофиксации парковки и 28 – для контроля скорости на аварийных участках. А еще модернизируют 57 светофоров, нанесут 682 тыс. "квадратов" разметки.

Ранее на Piter.TV: снижение числа ДТП зафиксировано в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV