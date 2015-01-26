Снижение числа ДТП зафиксировано в Красногвардейском районе

Вместе с тем в муниципальном образовании сохраняются проблемные участки дорог, выявленные службой ГИБДД.

Руководитель муниципального образования Андрей Хорт представил отчет о деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения за первые десять месяцев 2025 года. Итоги оказались благоприятными: общая статистика дорожно-транспортных происшествий показала снижение на 16% по сравнению с прошлым годом.

Одновременно наблюдается заметное уменьшение числа аварий, вызванных употреблением алкоголя водителями. Количество дорожных инцидентов с участием нетрезвых автолюбителей сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Вместе с тем в муниципальном образовании сохраняются проблемные участки дорог, выявленные службой ГИБДД. Наиболее опасные из них расположены на кольцевой автодороге (КАД), где распространены случаи столкновений с припаркованными авто, несоблюдения скоростного режима и отвлечения водителя на гаджеты. Внутри города зонами риска остаются два крупных перекрестка: Заневская площадь и пересечение проспектов Косыгина и Индустриального. В целях устранения нарушений руководством муниципалитета одобрена инициатива по монтажу дополнительного видеонаблюдения на этих территориях.

Андрей Хорт обратил внимание на активную работу по повышению безопасности пеших участников движения. На пяти ключевых перекрестках внедрили схему раздельного проезда автомобилей и пешеходов, улучшенную конструкцию светофоров, что снижает риск столкновения с транспортными средствами. Планируется дальнейшее распространение подобной практики в следующем году.

Кроме того, за истекший период 2025 года были оборудованы четыре новых светофора мигательного типа (желтый сигнал) неподалеку от образовательных учреждений, а также открыт регулируемый пешеходный переход на Новочеркасском проспекте (около домов № 45–47).

В ближайшие годы программа совершенствования инфраструктуры продолжит развиваться. В 2026 году запланировано строительство пешеходных переходов на улицах Львовская, 9 и на улице Коммуны (со стороны парка Пороховского), установка светофора на пересечении Бокситогорской улицы и объездного шоссе, а также нанесение соответствующей разметки на перекрестке Бокситогорской и Ириновского проспектов.

Ранее мы сообщили о том, что на территории "Уткиной дачи" стартовали работы по укреплению береговой линии реки Оккервиль.

Фото: Telegram / пресс-сек Красногвардейского