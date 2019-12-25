На территории "Уткиной дачи" стартовали работы по укреплению береговой линии реки Оккервиль

Территория берега очищена от растительности, началась установка свай из прочной древесины лиственницы.

Недавно стартовали работы по укреплению береговой линии реки Оккервиль на территории исторического ансамбля "Уткина дача". Эту новость озвучил заведующий Музейного комплекса, член Общественного совета Красногвардейского района Евгений Кузнецов.

По словам Кузнецова, территория берега очищена от растительности, началась установка свай из прочной древесины лиственницы. Благодаря этому проекту удастся воссоздать первоначальный архитектурный облик исторической набережной усадьбы.

Завершить комплекс мероприятий по благоустройству набережных вдоль рек Охта и Оккервиль, расположенных в пределах территории "Уткиной дачи", планируют в 2026 году.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского