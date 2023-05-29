Финальная акция "Культурное донорство" пройдет в библиотеке "Малоохтинская"

Посетители, желающие поддержать проект, смогут не только пополнить запасы банка крови, сдав стандартную дозу в объеме 450 мл, но и сразу оформить читательский билет, ознакомившись с новым оформлением интерьера.

В воскресенье, 17 декабря, библиотека "Малоохтинская", расположенная по адресу: Новочеркасский проспект, дом 49/20, приглашает всех желающих поучаствовать в заключительном мероприятии проекта "Культурное донорство". Организаторы акции сообщают, что процедура сдачи крови пройдёт в комфортной атмосфере обновленного библиотечного пространства, пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу администрации Красногвардейского района.

Условия участия просты: достаточно заранее пройти регистрацию онлайн, соблюдать рекомендации перед процедурой донации и прийти в назначенный день с документом, удостоверяющим личность. Донором может стать любой здоровый человек, соответствующий медицинским требованиям.

Все добровольцы получат денежную компенсацию на питание в сумме 1053 рублей, а жителям Петербурга полагается дополнительная выплата в размере 1007 рублей. Кроме того, руководство Красногвардейского района приготовило приятный бонус – угощение свежими мандаринами каждому участнику акции.

Проект "Культурное донорство" стал заметным культурным событием района, регулярно проходящим в современной обстановке библиотек, начиная с 2021 года.

