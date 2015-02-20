В Красносельском районе завершен ремонт Кингисеппского шоссе

Протяженность отремонтированного участка составляет 2,2 км.

В Красносельском районе Ленинградской области завершен ремонт участка Кингисеппского шоссе от площади Воинской Славы до границы строительства обхода вокруг Красного Села. Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", – следует из информации пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Общая протяженность ремонтных работ составила 2,2 км. На этом участке специалисты сняли старое дорожное покрытие, демонтировали бортовой камень и уложили более 49 тыс кв метров нового асфальта. В рамках проводимых на отрезке Кингисеппского шоссе работ также были восстановлены придорожные тротуары, укреплены обочины и нанесена свежая разметка.

В пресс-службе отметили особую значимость проведенных работ на объекте, поскольку он является важной транспортной артерией между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Ранее мы сообщали о завершении работ по восстановлению Наличного моста близ станции метро "Приморская".

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга