На Наличной улице завершили ремонт переправы через Смоленку

Восстановление Наличного моста начался в конце октября и занял меньше месяца.

В Санкт-Петербурге завершились ремонтные работы на Наличном мосту. На переправе вблизи станции метро "Приморская" провели комплекс реставрационных и восстановительных работ, – следует из сообщения пресс-службы СПб ГБУ "Мостотрест".

Ремонт Наличного моста начался в конце октября и продлился менее месяца. За это время сотрудники "Мостотреста" восстановили гранитную облицовку устоев, подвергли пескоструйной очистке фасады и гранитные обелиски, а швы между гранитными элементами сооружения очистили и расшили.

Завершающим этапом ремонта Наличного моста стала замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и нанесение дорожной разметки. До этого асфальт на мосту меняли еще в 2014 году. Изношенное покрытие обновили не только на проезжей части, но и на тротуарах, и в местных проездах. Общая площадь нового асфальта составила 2,6 тыс кв метров (из них проезжая часть – 1235 кв метров, местные проезды – 700 кв метров, тротуары – 665 кв метров). СПб ГБУ "Мостотрест"

Ранее мы рассказывали, что на строящейся Южной улице приморского района Санкт-Петербурга началась установка свай для будущего моста, который намерены протянуть через реку Бобылку.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"