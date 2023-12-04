Строительство Южной улицы завершено на 57%

На объекте начали устанавливать сваи для моста длиною 23 метра, который будет протянут через реку Бобылку.

На строящейся Южной улице приморского района Санкт-Петербурга началась установка свай для будущего моста, который намерены протянуть через реку Бобылку. Строительство самой улицы завершено более чем наполовину. Об этом со ссылкой на информацию Комитета по развитию транспортной инфраструктуры рассказали в пресс-службе Смольного.

Протяженность 6-полосной Южной улицы по плану составит 1,7 км, а на сегодняшний день строители завершили работу на отметке в 1,4 км. Объект, по данным от комитета, завершен на 57%. В прошлом году на улице было завершено переустройство теплосетей диаметром 1420 мм.

В перспективе Южная улица свяжет территорию муниципального образования Лахта-Ольгино с Шуваловским проспектом без необходимости пересечения железнодорожных путей в одном уровне. На объекте построят тротуары, новые остановочные пункты, установят шумозащитные экраны и светофоры на пересечении Шуваловского пр. со Славянской ул., а также на перекрестке с Мебельной ул. Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что владельцы строительной компании "Мавис", специализирующейся на строительстве жилья в Ленинградской области, совместно с партнёрами планируют вложить капитал в развитие складского комплекса в Колпино.

Фото: Администрации Санкт-Петербурга