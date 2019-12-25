Cклад площадью 11 тыс. кв. м появится в Колпино

Завершить строительство планируется в 2025 году.

Владельцы строительной компании "Мавис", специализирующейся на строительстве жилья в Ленинградской области, совместно с партнёрами планируют вложить капитал в развитие складского комплекса в Колпино. Уменьшение спроса на жильё в России побуждает девелоперов исследовать более стабильные рыночные направления, отмечают эксперты.Готовое здание будет передано в управление компании "Логистика", которая займется арендой площадей, сообщает "КоммерсантЪ СПб".

Склад площадью 11 тыс. кв.м в индустриальном парке "PNK Парк Колпино" будет построен компанией NK Group по модели build-to-suit. Завершить строительство планируется в 2025 году. В "Мавис" сообщили, что ООО "Логистика" принадлежит одному и тому же владельцу, что и застройщик. Переход на складской рынок позволит расширить портфолио проектов, объяснил представитель компании. По оценкам экспертов, расходы на строительство составят 715–770 млн рублей, а покупка объекта может стоить 915–960 млн рублей.

rbc.group Эксперт IPG.Estate, глава отдела промышленной и складской недвижимости Филип Чайка, указывает, что сокращение спроса на жилье и увеличение стоимости займов привели к снижению спроса на жилую недвижимость, что заставляет девелоперов переключаться на более стабильные секторы рынка.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)