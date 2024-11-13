Биеннале "Архитектура Петербурга" пройдет в Российском этнографическом музее

Биеннале представляет собой платформу для обсуждения актуальных вопросов архитектуры, привлечения внимания общественности и объединения профессионалов, студентов, ученых, журналистов, блогеров и представителей культурной сферы.

В Российском этнографическом музее с 27 ноября по 1 декабря 2024 года пройдет девятое биеннале "Архитектура Петербурга", посвящённое основным событиям в области архитектуры в различных регионах страны. Выставка предоставляет уникальную возможность познакомиться с мнениями экспертов и представителей бизнеса. Мероприятие организовано в сотрудничестве с изданием "Петербургский дневник".

Биеннале представляет собой платформу для обсуждения актуальных вопросов архитектуры, привлечения внимания общественности и объединения профессионалов, студентов, ученых, журналистов, блогеров и представителей культурной сферы. Среди участников и партнеров — такие компании, как ЛСР, девелоперская компания "Брусника", САМОЛЁТ, LARTA GLASS, "УК Возрождение ТД", а также LEGENDA Intelligent Development, Российская стекольная компания, КНАУФ, Город-спутник "Южный", ТМ Церезит, ГК АЛЮТЕХ.

Программа биенналей включает культурные мероприятия, которые проводятся в музьях, театрах, выставочных и общественных местах. В течение недели желающие смогут посетить экскурсии в такие места, как МАНЕЖ, Канатный цех, мастерские известных архитекторов, а также поучаствовать в мастерских уроках.

Подробную информацию о биеннале можно получить на соответствующем по ссылке.

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Фото: предоставлено организаторами