Бессрочная акция "В метро с книгой. 2.0" началась в Петербурге

Акция впервые прошла в 2023 году, когда QR-коды размещались на пяти "литературных" станциях: "Маяковская", "Достоевская", "Пушкинская", "Ломоносовская" и "Горьковская".

В Петербурге 12 ноября началась бессрочная акция "В метро с книгой. 2.0". В рамках проекта на 60 станциях метро появились QR-коды, позволяющие скачивать произведения русской классики. Как пишет "Петербургский дневник", стикеры с этими кодами размещены на стенах платформ.

Совместная инициатива Петербургского метрополитена и Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского направлена на то, чтобы сделать чтение в метро доступным для всех жителей города.

Как прокомментировала директор Библиотеки имени В.В. Маяковского Зоя Чалова, отсканировав код с помощью вашего телефона, вы сможете получить доступ к электронной библиотеке города. Мы предлагаем не просто какую-то случайную литературу, а лучшие книги, имеющиеся в городских библиотеках: художественную литературу, детскую литературу, издания по искусству, экономике и другим темам.

Акция впервые прошла в 2023 году, когда QR-коды размещались на пяти "литературных" станциях: "Маяковская", "Достоевская", "Пушкинская", "Ломоносовская" и "Горьковская". Сейчас количество станций, участвующих в проекте, увеличено, а также расширен список доступной пользователям литературы.