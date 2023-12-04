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В Ломоносовском районе продолжается строительство моста через Стрелку

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В настоящее время смонтировано более 20 балок длиной 11 метров каждая.

На дороге между Аннино и Разбегаево в Ломоносовском районе продолжается строительство моста через Стрелку, рассказали в дорожном комитете Ленобласти. 

В настоящее время смонтировано более 20 балок длиной 11 метров каждая. Работы ведут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". 

В ближайшем будущем планируются бетонирование межбалочных швов и укладка нового асфальта. Мост станет шире прежнего, также появятся освещение и тротуары. 

Ранее на Piter.TV: в Ленинском в Ленобласти обновили 8 километров асфальта. 

Видео, фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: река стрелка, строительство моста
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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