В настоящее время смонтировано более 20 балок длиной 11 метров каждая.

На дороге между Аннино и Разбегаево в Ломоносовском районе продолжается строительство моста через Стрелку, рассказали в дорожном комитете Ленобласти.

В настоящее время смонтировано более 20 балок длиной 11 метров каждая. Работы ведут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

В ближайшем будущем планируются бетонирование межбалочных швов и укладка нового асфальта. Мост станет шире прежнего, также появятся освещение и тротуары.

Ранее на Piter.TV: в Ленинском в Ленобласти обновили 8 километров асфальта.

Видео, фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти