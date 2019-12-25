В Ломоносовском районе стартовало строительство моста через Стрелку

Новый мост будет с полноценными тротуаром и освещением.

На дороге между Аннино и Разбегаево в Ломоносовском районе началось строительство нового моста через реку Стрелку. Старую переправу снесли летом этого года, сообщили в дорожном комитете Ленобласти 4 октября.

На участке строители накануне закрепили первые четыре балки, впереди еще 17 штук. Длина каждой более 11 метров, поэтому им помогает тяжелый подъемный кран.

Сами балки проделали сюда долгий путь с востока. Ведь на востоке Ленобласти – в Подпорожье – завод выпускает подобные штуковины. Они использовались и при строительстве моста через Свирь, на новом путепроводе во Всеволожске и ремонтируемом мосте над скоростной М-11. Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Новый мост будет с полноценными тротуаром и освещением.

Ранее мы рассказывали о том, что начался монтаж пролетов Большого Смоленского моста.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти