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В Ломоносовском районе стартовало строительство моста через Стрелку
Сегодня, 10:17
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В Ломоносовском районе стартовало строительство моста через Стрелку

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Новый мост будет с полноценными тротуаром и освещением.

На дороге между Аннино и Разбегаево в Ломоносовском районе началось строительство нового моста через реку Стрелку. Старую переправу снесли летом этого года, сообщили в дорожном комитете Ленобласти 4 октября. 

На участке строители накануне закрепили первые четыре балки, впереди еще 17 штук. Длина каждой более 11 метров, поэтому им помогает тяжелый подъемный кран. 

Сами балки проделали сюда долгий путь с востока. Ведь на востоке Ленобласти – в Подпорожье – завод выпускает подобные штуковины. Они использовались и при строительстве моста через Свирь, на новом путепроводе во Всеволожске и ремонтируемом мосте над скоростной М-11. 

Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Новый мост будет с полноценными тротуаром и освещением. 

Ранее мы рассказывали о том, что начался монтаж пролетов Большого Смоленского моста. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Теги: ленобласть, новый мост, река стрелка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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