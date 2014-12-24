Начался монтаж пролетов Большого Смоленского моста

Общая длина моста составит 1,6 км. На нем будут оборудованы шесть автомобильных полос, трамвайная линия, тротуары и велосипедная дорожка.

Строители приступили к сборке первого арочного пролета для будущего Большого Смоленского моста. Его планируют построить через Неву к 2029 году. Пролеты будут состоять из цельных сварных арочных конструкций. Монтажные работы по установке опор начались еще весной. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, необходимо установить десять опор. Пролет длиной 60 метров между пятой и шестой опорами будет разводным. Когда мост будет закрыт, его центральная часть достигнет высоты 15 метров.

Общая длина моста составит 1,6 км. На нем будут оборудованы шесть автомобильных полос, трамвайная линия, тротуары и велосипедная дорожка. Также рядом построят три дорожные развязки: две на проспекте Обуховской обороны и одну на Октябрьской набережной. Еще одна развязка появится на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом. Для пешеходов предусмотрены подземные переходы.

За реализацию проекта отвечает компания АО "Мосты и дороги". Завершение строительства моста и развязок запланировано на 2029 год.

Ранее мы сообщили о том, что начались работы над первым путепроводом для трамвайной линии "Славянка".

Фото: Правительство Петербурга