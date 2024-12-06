  1. Главная
Сегодня, 11:58
115
По новому мосту через Ижору открыли рабочее движение

На период работ специалисты возвели временный мост с объездной дорогой.

В Гатчинском районе открыли рабочее движение по новому мосту через реку Ижору. Работы проходят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", рассказали в дорожном комитете Ленобласти. 

В октябре подрядчик построил основание и установил 33-метровое пролетное строение, а также заасфальтировал подходы к переправе. На период работ специалисты возвели временный мост с объездной дорогой. 

Ранее на Piter.TV: строительство первого участка КАД-2 начнется в Петербурге в 2026 году. 

Видео, фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

