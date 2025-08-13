Дорожники показали, как идет капремонт моста через реку Ижора

В Гатчинском районе активно идет капремонт моста через реку Ижора. На данный момент строители завершили бетонирование второй опоры и осуществили монтаж балок пролетного строения, рассказали в Комитете по дорожному хозяйству.
Впереди предстоят работы по укреплению опоры габионами (каменные блоки в сетке) для предотвращения размыва опоры.
На время капремонта через Ижору был возведен временный мост с объездной дорогой. Здесь организовано реверсивное движение. Сами работы проходят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Также в Волховском районе идет реконструкция моста через реку Кондега. Там уже построен временный мост и перепущено движение.
Ранее в заказнике "Гряда Вярямянселькя" восстановили разрушенный мост.
Фото и видео: Telegram/ Dorogi_lo
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все