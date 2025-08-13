Дорожники показали, как идет капремонт моста через реку Ижора

На время капремонта через Ижору был возведен временный мост с объездной дорогой.

В Гатчинском районе активно идет капремонт моста через реку Ижора. На данный момент строители завершили бетонирование второй опоры и осуществили монтаж балок пролетного строения, рассказали в Комитете по дорожному хозяйству.

Впереди предстоят работы по укреплению опоры габионами (каменные блоки в сетке) для предотвращения размыва опоры.

На время капремонта через Ижору был возведен временный мост с объездной дорогой. Здесь организовано реверсивное движение. Сами работы проходят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Также в Волховском районе идет реконструкция моста через реку Кондега. Там уже построен временный мост и перепущено движение.

Ранее в заказнике "Гряда Вярямянселькя" восстановили разрушенный мост.

Фото и видео: Telegram/ Dorogi_lo