Сегодня, 13:02
На мосту через реку Лебяжья стартовал монтаж балок

На переправе будут освещение, тротуары и барьерное ограждение.

В Ломоносовском районе Ленинградской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Лебяжья. В настоящее время идет монтаж балок пролетного строения, сообщили в дорожном комитете региона 6 мая. 

Установлено семь балок из 10, после начнется устройство мостового полотна. На переправе будут освещение, тротуары и барьерное ограждение. Отмечается, что работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни.

Напоминаем, что движение на данном участке происходит в реверсивном режиме.

Дорожный комитет области 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти стартовал сезон нанесения разметки на трассах. На участках дорог устанавливаются знаки и конусы, а также вводятся частичные ограничения движения.

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

