На мосту через реку Лебяжья стартовал монтаж балок

В Ломоносовском районе Ленинградской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Лебяжья. В настоящее время идет монтаж балок пролетного строения, сообщили в дорожном комитете региона 6 мая.
Установлено семь балок из 10, после начнется устройство мостового полотна. На переправе будут освещение, тротуары и барьерное ограждение. Отмечается, что работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни.
Напоминаем, что движение на данном участке происходит в реверсивном режиме.
Дорожный комитет области
Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти
