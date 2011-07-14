На мосту через реку Лебяжья стартовал монтаж балок

В Ломоносовском районе Ленинградской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Лебяжья. В настоящее время идет монтаж балок пролетного строения, сообщили в дорожном комитете региона 6 мая.

Установлено семь балок из 10, после начнется устройство мостового полотна. На переправе будут освещение, тротуары и барьерное ограждение. Отмечается, что работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни.

Напоминаем, что движение на данном участке происходит в реверсивном режиме. Дорожный комитет области

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти