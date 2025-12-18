В Ленобласти стартовал сезон нанесения разметки на трассах

В Ленинградской области специалисты приступили к обновлению разметки на трассах. Об этом сообщили в дорожном комитете региона 23 апреля.

Один из первых объектов – дорога "Зуево — Новая Ладога" в Волховском районе. В настоящее время наносятся пешеходные переходы из термопластика и сама разметка. Завершить все работы планируется до 1 июля.

На участках дорог устанавливаются знаки и конусы, а также вводятся частичные ограничения движения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кингисеппском районе продолжается капремонт моста через Лугу. Все работы в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" завершат в октябре.

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти