В Кингисеппском районе продолжается капремонт моста через Лугу

В Кингисеппском районе Ленинградской области продолжается капитальный ремонт моста через Лугу. Строители приступили к надвижке металлического пролетного строения, рассказали в дорожном комитете региона 22 апреля.

Сборка пролетных конструкций осуществляется на стапеле, после они перемещаются по накаточным путям на опоры с применением домкратов. Рабочее движение по переправе откроют в сентябре, а все работы в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" завершат в октябре.

Ранее на Piter.TV: стало известно, какие работы пройдут на 8-й и 9-й линиях Васильевского острова. Специалисты отремонтируют люки, уложат два слоя асфальтобетона и нанесут новую разметку.

Видео, фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти