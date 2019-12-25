Стало известно, какие работы пройдут на 8-й и 9-й линиях В. О.

Напомним, на 8-й и 9-й линиях Васильевского острова стартовали дорожные работы. Речь идет об участке протяженностью порядка 1,5 километра – от набережной Лейтенанта Шмидта до набережной реки Смоленки, рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Специалисты проведут перестановку бортовых камней, фрезерование изношенного полотна, а также отремонтируют люки, уложат два слоя асфальтобетона и нанесут новую разметку.

Помимо этого, в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" идут работы по ремонту Большого проспекта В. О. на участке от 1-й до 23-й линии.

Фото: пресс-служба КРТИ