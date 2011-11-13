Ремонт асфальта ограничит движение транспорта на Васильевском острове до конца мая
Сегодня, 12:49
Проезд затруднится по 8-й и 9-й линиям В. О. от набережной реки Смоленки до набережной Лейтенанта Шмидта.

На Васильевском острове в Петербурге с 23 апреля вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции города. 

В связи с работами по ремонту дорожного покрытия до 28 мая проезд затруднится по 8-й и 9-й линиям В. О. от набережной реки Смоленки до набережной Лейтенанта Шмидта.

Фото: пресс-служба ГАТИ 

ГАТИ рекомендует планировать маршруты с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Ранее мы рассказывали о том, что дорогу под "мостом глупости" на Софийской улице начали ремонтировать. Переправа высотой 2,7 метра получила народное название неслучайно: под ней постоянно застревали большегрузы. 

