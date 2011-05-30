Дорогу под "мостом глупости" на Софийской улице начали ремонтировать

На Софийской улице в Петербурге стартовали работы на дороге под "мостом глупости". Об этом рассказали в группе "Мост глупости (официальная группа)" во "ВКонтакте" еще 7 апреля, масштаб ремонта увеличился к субботе.

Дорожное полотно опускают ниже для предотвращения аварий. Переправа высотой 2,7 метра получила народное название неслучайно: под ней постоянно застревали большегрузы. Водителей не спасала табличка со словами: "Газель не проедет". В 2021 году состоялась первая реконструкция, однако проблема сохранилась.

Фото: ВКонтакте / Мост глупости (официальная группа)