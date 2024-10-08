В заказнике "Гряда Вярямянселькя" восстановили разрушенный мост

Чтобы избежать повторных ситуаций с паводками, мост подняли над уровнем реки.

На экотропе в заказнике "Гряда Вярямянселькя" восстановили мост, который был разрушен половодьем весной. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

Чтобы избежать повторных ситуаций с паводками, мост подняли над уровнем реки, и теперь на экотропе появилась новая видовая точка. Мост построен на средства от платы за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

На сегодняшний день платными являются 6 из 51 ООПТ. Собранные средства идут на ремонт инфраструктуры всех ООПТ региона. Всего с мая 2024 года было собрано 6 млн рублей.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти