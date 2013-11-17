В Ленобласти и Петербурге откроют две новые экотропы

В 2026 году откроются маршруты "Жемчужная тропа" и "Таежный мир" протяженностью 10 и 52 километра соответственно.

В рамках развития экологического туризма в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2026 году планируется открытие двух новых природных маршрутов. Первый - "Жемчужная тропа" длиной 10 километров, которая соединит Гладышевский заказник с Линдуловской рощей. Второй - "Таежный мир" протяженностью 52 километра, пролегающий от "Сестрорецкого болота" до заказника "Болото Ламмин-Суо" и природного ландшафта "Хаапала".

Разработан перечень межрегиональных маршрутов, планируемых к созданию до 2030 года, который включает в себя семь маршрутов. Федор Стулов, Председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области

Как заявили на заседании Координационного совета по социально-экономическому развитию региона, создание новых экологических троп является частью программы по развитию экотуризма и сохранению природного наследия Северо-Западного региона. Проект предусматривает не только прокладку маршрутов, но и обустройство инфраструктуры для комфортного и безопасного посещения природных объектов.

Ранее сообщалось, что прогулочная зона появится возле Василеостровского рынка.

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