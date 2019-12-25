Прогулочная зона появится возле Василеостровского рынка

На участке установят скамейки и качели.

Возле Василеостровского рынка создадут прогулочную зону от Большого проспекта В. О. до Бугского переулка. Благоустроят пространство по программе "Формирование комфортной городской среды", ордер для обеспечения работ выдала Государственная административно-техническая инспекция.

Территория станет пешеходной, появятся скамейки, качели, зелень и плиточное покрытие. Ограждение в торце переулка оказалось бесхозным, но районная администрация отреставрирует его к открытию пешеходной зоны.

Ранее мы рассказывали о том, что благоустройство пляжа "Детский" продолжается в Курортном районе. Работы завершат к началу августа.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга