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Прогулочная зона появится возле Василеостровского рынка
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Прогулочная зона появится возле Василеостровского рынка

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На участке установят скамейки и качели.

Возле Василеостровского рынка создадут прогулочную зону от Большого проспекта В. О. до Бугского переулка. Благоустроят пространство по программе "Формирование комфортной городской среды", ордер для обеспечения работ выдала Государственная административно-техническая инспекция. 

Территория станет пешеходной, появятся скамейки, качели, зелень и плиточное покрытие. Ограждение в торце переулка оказалось бесхозным, но районная администрация отреставрирует его к открытию пешеходной зоны. 

Ранее мы рассказывали о том, что благоустройство пляжа "Детский" продолжается в Курортном районе. Работы завершат к началу августа. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: василеостровский рынок, гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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