  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Новоорловском заказнике открылась экотропа для наблюдения за ястребами и мухоловками
Сегодня, 14:07
139
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

В Новоорловском заказнике открылась экотропа для наблюдения за ястребами и мухоловками

0 0

Маршрут протяженностью 3 км оснащен информационными стендами, кормушками для птиц и бельчатниками.

В заказнике "Новоорловский" Приморского района открылась новая экологическая тропа протяженностью почти 3 километра. Как отметил губернатор Александр Беглов, развитие заповедных территорий соответствует городскому приоритету "Комфорт и уют в городе" и способствует развитию экотуризма.

Маршрут, созданный на основе существующих тропинок, оборудован деревянными настилами, скамейками и образовательными стендами.

У нас много кормушек для птиц, водонакопители для животных, бельчатники. Информация на стендах поможет посетителям узнавать о местных обитателях — варакушках, мухоловках-пеструшках, ястребах-перепелятниках.

Юлия Молчанова, автор проекта

Заказник площадью 140 гектаров является домом для более чем 30 охраняемых видов. Это уникальный комплекс сосновых и березовых лесов с богатой орнитофауной, пояснил заместитель председателя комитета по природопользованию Андрей Самусевич.

Отметим, что "Новоорловский" заказник — одна из 17-ти особо охраняемых природных территорий в Санкт-Петербурге, ее площадь почти 140 гектаров. Это уникальный природный комплекс сосновых, смешанных березовых и лиственных лесов. 

Ранее Piter.TV сообщал, что после реконструкции открылась экотропа "Колыбель русского лесоводства".

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: лес, экотропа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии