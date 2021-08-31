В Новоорловском заказнике открылась экотропа для наблюдения за ястребами и мухоловками

Маршрут протяженностью 3 км оснащен информационными стендами, кормушками для птиц и бельчатниками.

В заказнике "Новоорловский" Приморского района открылась новая экологическая тропа протяженностью почти 3 километра. Как отметил губернатор Александр Беглов, развитие заповедных территорий соответствует городскому приоритету "Комфорт и уют в городе" и способствует развитию экотуризма.

Маршрут, созданный на основе существующих тропинок, оборудован деревянными настилами, скамейками и образовательными стендами.

У нас много кормушек для птиц, водонакопители для животных, бельчатники. Информация на стендах поможет посетителям узнавать о местных обитателях — варакушках, мухоловках-пеструшках, ястребах-перепелятниках. Юлия Молчанова, автор проекта

Заказник площадью 140 гектаров является домом для более чем 30 охраняемых видов. Это уникальный комплекс сосновых и березовых лесов с богатой орнитофауной, пояснил заместитель председателя комитета по природопользованию Андрей Самусевич.

Отметим, что "Новоорловский" заказник — одна из 17-ти особо охраняемых природных территорий в Санкт-Петербурге, ее площадь почти 140 гектаров. Это уникальный природный комплекс сосновых, смешанных березовых и лиственных лесов.

Ранее Piter.TV сообщал, что после реконструкции открылась экотропа "Колыбель русского лесоводства".

Фото: пресс-служба Смольного