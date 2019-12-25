Сбор прошлогодней клюквы стартовал в лесах Ленобласти

Петербуржцы собирают 25 литров ягоды на оттаявших болотах.

Аномальное тепло, пришедшее в Ленинградскую область, сыграло на руку любителям "тихой охоты". Из-за того, что снежный покров сошел раньше срока, обнажились торфяники и болота, где подопревшая за зиму листва открыла взору яркие россыпи клюквы. Жители Петербурга и области устремились в леса за уникальным весенним урожаем.

Как сообщается в сообществе "Грибы и Грибники СПб и ЛО", один из участников 17 марта отправился в Тосненский район, чтобы проверить состояние ягод. Мужчина планировал набрать лишь небольшое количество для компота, однако щедрость природы превзошла ожидания. По словам грибника, ему удалось собрать около 25 литров отборной ягоды.

Оказалось, что перезимовавшая под снегом клюква не только не испортилась, но и сохранила все полезные свойства. Ягоды напитались влагой и витаминами, став пригодными для сбора и употребления. Интересно, что в 2025 году сезон также стартовал в марте, что подтверждает периодичность таких погодных "сюрпризов".

Эксперты напоминают, что полноценно ягода поспевает лишь к концу лета, но в этот период она еще не до конца созревшая. Главная ценность клюквы кроется в урсоловой кислоте — мощном природном антисептике. Именно это вещество позволяет ягоде долго храниться в воде без добавления консервантов. С наступлением первых заморозков она становится ароматнее и вкуснее, а свои уникальные качества способна сохранять вплоть до наступления следующей весны.

Ранее диетолог рассказала, как правильно есть черешню.

