Диетолог рассказала, как правильно есть черешню

Важно учитывать индивидуальную реакцию организма на продукт.

Черешня — любимая россиянами летняя ягода, пик сбора урожая которой традиционно приходится на июнь-июль. О пользе и правильном употреблении популярной ягоды рассказала специалист-диетолог Елена Соломатина "Вечернему Петербургу".

Безусловно, черешня богата полезными веществами, несмотря на высокое содержание сахаров, таких как глюкоза и сахароза, подчеркивает эксперт. Плоды содержат клетчатку и пектины, положительно воздействующие на пищеварение и способствующие очищению кишечника от солей тяжёлых металлов, токсинов и радионуклидов. Черешня насыщена такими важными элементами, как калий и магний.

Особенно выделяются антиоксиданты, обладающие способностью защищать организм от окисления клеток и укреплять сосудистые стенки. Ярким примером служат антоцианы, придающие ягоде тёмно-красный оттенок и обеспечивающие мощную защиту организма. Чем ярче и темнее плод, тем выше концентрация полезных соединений-антиоксидантов. Светлая жёлтая черешня, наоборот, содержит больше бета-каротина, но уступает по количеству ценных антоцианов.

Основное достоинство черешни заключается в высоком содержании мелатонина — гормона, регулирующего сон и способствующего снижению стресса. Мелатонин оказывает положительное воздействие на нервную систему, улучшая качество сна и обеспечивая профилактику сердечных болезней и рака. Таким образом, регулярное употребление черешни помогает укрепить здоровье и повысить сопротивляемость организма различным заболеваниям.

Важно учитывать индивидуальную реакцию организма на продукт. Люди с повышенной чувствительностью могут испытывать дискомфорт после употребления даже незначительного количества черешни. Особенно осторожно следует относиться к этой ягоде лицам с избыточным весом, повышенным уровнем глюкозы в крови и предрасположенностью к диабету.

Оптимальное время приёма черешни — промежуточные промежутки между приёмами пищи, например, как лёгкий перекус между завтраком и обедом. Употребление ягод сразу после плотной трапезы нежелательно, так как кислота и сахара начнут бродить в желудке, вызывая дискомфорт и метеоризм.

Диетолог предупреждает, что потребление черешни на пустой желудок также может привести к неприятным ощущениям из-за органических кислот, содержащихся в ягодах. Лучше всего включить черешню в рацион ближе к обеду или вечером, учитывая её способность вызывать чувство расслабленности и сонливости.

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Фото: Unsplash (Joanna Kosinska)