Диетолог рассказала, что делать, чтобы не поправиться в отпуске

Часто пища воспринимается людьми не как источник энергии для активных занятий, а как средство расслабиться и снять стресс.

Наступил долгожданный сезон отпусков, и каждый стремится провести его по-своему. Однако у многих возникает одна общая проблема: спокойный ритм жизни и изобилие вкусных блюд, включая шведские столы курортных отелей, могут способствовать набору лишнего веса за время отпуска. Диетолог Елена Соломатина дала рекомендации изданию "Вечерний Петербург", как правильно организовать рацион и досуг в отпуске, избежав набора килограммов.

Часто пища воспринимается людьми не как источник энергии для активных занятий, а как средство расслабиться и снять стресс, объясняет специалист. То же самое случается и в отпуске. Если человек хочет полностью отключиться от рабочих дел и чувствует, что в отпуске можно разрешить себе то, что запрещал в обычные дни, он рискует большую часть времени провести пассивно, лежа на пляже или диване, периодически заглядывая в холодильник. Лучший вариант — спланировать отпуск интересным и активным способом, отвлекшись от постоянного желания что-то съесть. Главное условие — выбирать только приятные занятия, подходящие вам лично. Это предотвратит переедание.

Что касается приемов пищи, желательно придерживаться регулярного графика питания, не допуская ситуаций, когда вы весь день заняты экскурсиями или пляжем, а вечером пытаетесь компенсировать пропущенные приемы пищи. Завтрак, обед, ужин и пару перекусов — оптимальный график, подходящий и в отпуске. Например, если вы планируете активную вечернюю вечеринку, позаботьтесь заранее, возьмите с собой пару сваренных яиц с завтрака и ешьте их белковый компонент на ночь, чтобы утолить ночной голод.

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