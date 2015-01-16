Дерматовенеролог рассказала, как использовать солнцезащитный крем

Большинство людей признаёт опасность длительного пребывания на солнце, однако возникает сомнение в необходимости нанесения защитных средств в облачную погоду.

Первым солнцезащитным средством человечество обязано австралийскому химику Милтону Блейку, разработавшему продукт в 1932 году. Однако широкая востребованность таких препаратов возникла лишь в XXI веке благодаря множеству научных исследований, доказывающих связь солнечного излучения с возникновением определенных видов рака и преждевременным старением кожи. В последние десятилетия интерес к средствам с фактором защиты от ультрафиолета (SPF) значительно возрос, и российские пользователи социальных сетей регулярно напоминают друг другу о важности их постоянного использования независимо от сезона и погодных условий. Впрочем, недавно наметился противоположный тренд: всё большее число пользователей высказывают сомнения в обоснованности рекомендаций по применению санскринов, обвиняя производителей косметики в сговоре ради повышения продаж. "Петербургский дневник" решил разобраться, кому действительно необходимо применять солнцезащитные кремы и в каких ситуациях.

Косметолог и дерматовенеролог клиники "ММЦ", кандидат медицинских наук Майя Парфенова подтвердила, что солнцезащитные продукты решают целый спектр задач. Она напомнила, что существует три основных вида ультрафиолетовых лучей: UVA (ответственны за появление загара), UVB (способствуют перегреву организма) и UVC (имеют потенциально канцерогенный эффект). Поэтому главное назначение солнцезащитных средств — защитить кожу от солнечных ожогов и снизить вероятность появления злокачественных новообразований. Ещё одно важное свойство таких продуктов связано с борьбой с фотостарением кожи, вызванным воздействием ультрафиолета. Таким образом, применение солнцезащитных средств помогает существенно уменьшить признаки преждевременного старения кожи.

Эта позиция соответствует мнению большинства учёных мира, включая экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые советуют соблюдать меры предосторожности при длительном пребывании на солнце. Ярким примером разрушительного воздействия солнца служит знаменитая фотография канадского водителя грузовика Билла МакЭллиготта, показывающая разницу в состоянии кожи сторон его лица: за 28 лет вождения солнцем была освещена преимущественно левая половина лица, заметно постаревшая по сравнению с правой стороной. Эту фотографию легко найти в интернете.

Большинство людей признаёт опасность длительного пребывания на солнце, однако возникает сомнение в необходимости нанесения защитных средств в облачную погоду. Врач Майя Парфенова советует обращать внимание не на погодные условия, а на собственный фототип кожи и ультрафиолетовый индекс, позволяющий оценить интенсивность ультрафиолетового излучения. Эти данные легко проверить онлайн.

Она предложила следовать классификации фототипов кожи по шкале Фитцпатрика, учитывающей не только оттенок кожи, но и реакцию на воздействие солнца. Люди с кожей кельтского и североевропейского типа обладают очень светлым эпидермисом, склонным к быстрому покраснению и ожогам, поэтому они нуждаются в постоянной защите от солнца даже зимой, когда снежный покров усиливает влияние ультрафиолетовых лучей. Представители средиземноморских и европейских фототипов могут обойтись защитой только при высоких значениях ультрафиолетового индекса.

Парфенова отметила, что приведённые рекомендации касаются здоровых людей, не страдающих кожными заболеваниями. Людям с такими патологиями, как акне, розацеа или себорейный дерматит, вообще противопоказан длительный контакт с солнцем, а наилучшей стратегией станет консультация врача.

Майя Парфенова развеяла ещё один популярный миф, касающийся частоты нанесения солнцезащитных средств. Врачи рекомендуют обновлять слой крема каждые два часа, что вполне реально осуществить, используя удобные формулы вроде спреев, легких эмульсий или компактных стиков. Специалист особо подчеркнула необходимость соблюдения правила "двух пальцев", подразумевающего нанесение защитного средства в количестве, соответствующем объёму, помещающемуся на указательный и средний пальцы. Это обеспечивает оптимальное покрытие поверхности кожи необходимым количеством продукта.

Фото: Unsplash (Onela Ymeri)