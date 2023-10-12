С завода в Усть-Ижоре взыскали 1 рубль за сброс сточных вод

Иск подал природоохранный прокурор города, потребовав взыскания суммы в размере 75 650 рублей.

Колпинский районный суд Петербурга обязал фанерный завод "Свеза" в Усть-Ижоре выплатить компенсацию за ущерб, нанесённый экологии. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Иск подал природоохранный прокурор города, потребовав взыскания суммы в размере 75 650 рублей. Проверка, проведённая Комитетом по природопользованию, выявила, что завод использовал реку Большая Ижора для сброса сточных вод.

Хотя представитель завода признал правомерность иска, он выразил несогласие с размером компенсации, посчитанной истцом по ошибочной методике. Правильная методика расчета ущерба была утверждена приказом Минсельхоза России от 31 марта 2020 года.

Согласно расчетам ответчика, ущерб от ухудшения среды обитания и размножения водных биоресурсов составил 2 рубля 25 копеек. Истец не предоставил убедительных доказательств, опровергающих расчёт ответчика. В итоге заводу предписали выплатить в бюджет РФ в счет возмещения ущерба 1 рубль 13 копеек.

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Фото: Piter.TV