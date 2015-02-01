Инструктора автошколы из Ленобласти будут судить за покушение на мошенничество

В результате рассмотрения дела следователь сделал представление, и подозреваемый был уволен.

Следственный отдел по Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела против индивидуального предпринимателя, подозреваемого в попытке мошенничества, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 159 УК РФ.

Расследованием было установлено, что подозреваемый, работавший инструктором по вождению в автошколе, обманул свою ученицу, пообещав ей положительное завершение экзамена на права, несмотря на допущенные ею ошибки. Он утверждал, что имеет влияние на сотрудника МРЭО ГИБДД, принимающего экзамен, и предложил передать взятку в размере 35 000 рублей якобы для обеспечения положительного результата. Однако никаких реальных возможностей для выполнения своего обещания у него не было.

После получения денег злоумышленник был задержан сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а деньги в сумме 35 000 рублей были конфискованы на месте задержания.

В результате рассмотрения дела следователь сделал представление, и подозреваемый был уволен. Собранные доказательства признаны достаточными, и уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

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Фото: Piter.TV