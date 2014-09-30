В Петербурге семейную пару оштрафовали за оскорбление соседа

Каждый заплатил по 3000 рублей.

В Невском районе Петербурга семейную пару оштрафовали за оскорбление соседа. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Семейная пара, проживающая в одном из многоквартирных домов по улице Дмитрия Устинова, 15 января 2025 года в общем коридоре в грубой неприличной форме по очереди оскорбляла 30-летнего соседа. Конфликт произошел из-за того, что молодой человек сделал супругам замечание из-за длительного громкого шума от ремонта. Мужчина, а затем и его супруга начали оскорблять соседа словами, унижающими его честь и достоинство.

Прокуратура района возбудила в отношении супругов дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление), каждому из виновных судом назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. Штрафы оплачены.

Фото: Piter.tv