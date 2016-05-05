ЗакС Петербурга предложил Роспотребнадзору создать рабочую группу по регулированию запахов

Совместными усилиями планируется выработать конкретные законодательные инициативы, направленные на решение проблемы, которая давно беспокоит жителей промышленных регионов и мегаполисов.

Комиссия по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Петербурга обратилась в Роспотребнадзор с предложением создать межведомственную рабочую группу для разработки нормативных актов, регулирующих проблему неприятных запахов в России.

Депутат Андрей Рябоконь объявил об этом решении через свой Telegram-канал, добавив, что в состав группы войдут представители научных кругов, профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, а также региональных властей.

По его словам, совместными усилиями планируется выработать конкретные законодательные инициативы, направленные на решение проблемы, которая давно беспокоит жителей промышленных регионов и мегаполисов.

Ранее мы сообщили о том, что штрафы за зарядку телефонов в метро в USB-розетках отменены в Петербурге.

Фото: Piter.TV