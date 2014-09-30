Штрафы за зарядку телефонов в метро в USB-розетках отменены в Петербурге

В прошлом году было зафиксировано 18 случаев нарушения правил, связанных с использованием розеток.

Жители Петербурга смогут заряжать свои мобильные телефоны в метро, используя USB-розетки, без риска получить штраф. Соответствующие поправки в закон об административных правонарушениях были одобрены депутатами Законодательного собрания в первом чтении.

Эти изменения в правилах пользования метрополитеном вступили в силу в мае 2024 года, уточнил депутат Денис Четырбок. Ранее зарядка телефона в метро без специального разрешения могла повлечь за собой штраф в размере от 500 до 3000 рублей.

В прошлом году было зафиксировано 18 случаев нарушения правил, связанных с использованием розеток. Кроме того, сотрудники метро пресекли 630 попыток прохода пассажиров с обнажёнными ногами, что также противоречит установленным правилам.

Основная задача закона заключается не столько в выявлении нарушений, сколько в предотвращении их, подчеркнул депутат Алексей Зинчук.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV