Петербургские депутаты предложили разрешить заряжать смартфоны в вагонах метро

Несмотря на наличие USB-разъемов в новых вагонах, за их использование пассажирам до сих пор грозит административная ответственность.

Депутат петербургского ЗАКСа Денис Четырбок выступил с законопроектом, касающимся ответственности за нарушения правил пользования метрополитеном, – следует из сообщения в его Telegram-канале.

В частности, депутат предложил разрешить пассажирам безнаказанно использовать USB-разъемы, специально оборудованные в новых составах.

Сейчас правила метрополитена допускают такой способ подключения, тем не менее, административная ответственность за подобные действия в законе по-прежнему присутствует. Считаем, что такое обыденное действие, как зарядка своего смартфона, должно быть доступно всем пассажирам без угрозы какого-либо наказания. Денис Четырбок, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Помимо прочего, законопроект подразумевает установку штрафов за незаконное нахождение пассажиров на балюстрадах эскалаторов. Депутат предлагает штрафовать нарушителей на сумму от 500 до 3 тыс. рублей.

На данный момент правилами петербургской подземки такие действия уже запрещены. Однако, ввиду отсутствия наказания мы до сих пор нередко наблюдаем ситуации, когда подростки скатываются по таким ограждающим конструкциям вниз, рискуя как собственным здоровьем, так и безопасностью окружающих. Денис Четырбок, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что на двух станциях петербургского метро стала доступна оплата проезда по биометрии.

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