После ЧП на "синей" линии петербургский метрополитен получит нового "Балтийца"

Старый состав остановил движение по ветке на целый час из-за отказа тормозов.

"Синяя" ветка петербургского метро получит новый состав модели "Балтиец" после того, как сегодня старый поезд парализовал движение по линии из-за технической неисправности. Об этом сообщают в издании "Фонтанка" со ссылкой Октябрьский электровагоноремонтный завод.

На сегодняшний день город получил 242 вагона модели „Балтиец", к концу 2025 года планируется выпустить еще 118. Октябрьский электровагоноремонтный завод

В пресс-службе петербургского метрополитена после ЧП написали, что все пассажиры неисправного состава были благополучно пересажены в другой поезд. Все доехали без происшествий, на "Московских воротах" людей встретили медики. Но помощь "скорой" никому не понадобилась.

На платформе станции Московские ворота неисправный состав уже встречали бригада скорой помощи, дежурный персонал метрополитена и подразделения МЧС. За медицинской помощью никто не обратился. Метрополитен Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что прокуратура разбирается с аварийным подъездом дома на Серебристом бульваре.

Фото: Piter.TV