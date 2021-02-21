Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Петербурге увеличился на 40% за год

Стоит отметить, что 86% всех ипотечных кредитов в стране были предоставлены с использованием государственных программ поддержки, главным образом в рамках программы "Семейная ипотека".

Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Петербурге за последний год увеличился на 40%, достигнув 4,9 млрд рублей, тогда как годом ранее эта сумма составляла 3,5 млрд рублей. Эту информацию обнародовал депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь в своем Telegram-канале.

Согласно данным Центрального банка, в феврале 2025 года было предоставлено 1200 ипотечных займов на общую сумму 13,2 млрд рублей, что меньше показателя февраля предыдущего года, когда было выдано 1500 кредитов на сумму 18,2 млрд рублей. Тем временем общий долг по ипотеке в городе вырос до 1,2 трлн рублей. Стоит отметить, что 86% всех ипотечных кредитов в стране были предоставлены с использованием государственных программ поддержки, главным образом в рамках программы "Семейная ипотека".

Рябоконь подчеркнул важность своего предложения о запрете использования ипотечных программ с государственной поддержкой для покупки квартир площадью менее 28 квадратных метров, поскольку такие объекты недвижимости не предназначены для проживания семей с детьми.

Ранее мы сообщили о том, что продажи электрокаров в Петербурге обрушились на 71%.

Фото: Piter.TV