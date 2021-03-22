Продажи электрокаров в Петербурге обрушились на 71%

Эксперты полагают, что при текущих условиях, таких как высокая ключевая ставка и повышенный утилизационный сбор, значительных изменений ожидать не приходится.

Регистрация новых электрокаров в Петербурге за I квартал 2025 года упала на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 366 до 103 автомобилей. Такие данные приводят в "Автостат Инфо", на которые ссылается издание "Коммерсантъ-СПб".

Продажи в марте оставались на уровне февраля и не превышали 40 машин. Эксперты полагают, что при текущих условиях, таких как высокая ключевая ставка и повышенный утилизационный сбор, значительных изменений ожидать не приходится.

Самым популярным брендом в городе по итогам первого квартала стал китайский Zeekr (подразделение Geely), реализовав 46 автомобилей. Лучшим результатом отметилась модель Zeekr 001, зарегистрированная 24 раза. Второе место заняла марка Ora, на долю которой пришлись 17 регистраций, из которых 13 пришлось на модель Ora 03. Остальные бренды показали менее впечатляющие результаты, не превышающие пяти регистраций за указанный период.

Общая динамика рынка электрокаров в России также демонстрирует негативный тренд: в целом по стране продажи снизились на 63% до 1270 автомобилей. С 1 января 2025 года утилизационный сбор на новые электромобили и гибриды увеличился с 32,6 тысячи до 667,4 тысячи рублей, а для автомобилей старше трех лет — с 122 тысяч до 1,17 миллиона рублей.

Ранее мы сообщили о том, что продажи новых легковых авто в Петербурге упали на 30%.

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