Продажи новых легковых авто в Петербурге упали на 30%

В частности, в Северной столице было реализовано 11 тысяч машин против 16 тысяч годом ранее.

Продажи новых автомобилей в Северо-Западном федеральном округе сократились на 25% в первом квартале, согласно данным "Автостат Инфо", опубликованным "КоммерсантЪ-СПб".

Наиболее заметное снижение зафиксировано в Калининградской области (-31%) и Санкт-Петербурге (-30%). В частности, в Северной столице было реализовано 11 тысяч машин против 16 тысяч годом ранее. В Калининградской области объем продаж составил 5 тысяч единиц.

Самыми популярными марками стали Lada (6726 штук), Haval (4369), Chery (2754), Geely (2022) и Changan (1635).

По итогам марта в округе зарегистрировано 9350 автомобилей, что на 44% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Ранее мы сообщили о том, что бывший завод Toyota в Петербурге сменил владельца. Изменения в данных о владельцах ООО "Шушары-Авто" были внесены в ЕГРЮЛ 1 апреля 2025 года. Ранее владельцем предприятия являлось ФГУП "НАМИ". На заводе предполагалось наладить производство российских электромобилей e-Neva, выпуск которых был анонсирован концерном "Алмаз-Антей".

Фото: Piter.TV