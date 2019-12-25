Бывший завод Toyota в Петербурге сменил владельца

Изменения в данных о владельцах ООО "Шушары-Авто" были внесены в ЕГРЮЛ 1 апреля 2025 года.

ООО "Шушары-Авто", владеющее бывшим предприятием Toyota в Санкт-Петербурге, решило скрыть информацию о своем владельце в учредительных документах. Это стало известно из актуальных сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Информация, касающаяся данной организации, ограничена в доступе в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указано в разделе о собственниках компании.

Изменения в данных о владельцах ООО "Шушары-Авто" были внесены в ЕГРЮЛ 1 апреля 2025 года. Ранее владельцем предприятия являлось ФГУП "НАМИ". На заводе предполагалось наладить производство российских электромобилей e-Neva, выпуск которых был анонсирован концерном "Алмаз-Антей". Однако в марте 2025 года стало известно, что проект e-Neva приостановлен на неопределенное время.

Ранее мы сообщили о том, что бывший завод ИКЕА в Тихвине нарастил объем производства на 88%.

Фото: unsplash (Christina Telep)