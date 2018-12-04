Бывший завод ИКЕА в Тихвине нарастил объем производства на 88%

Новый собственник вложил в 2023-2024 годах в производство более 150 млн рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Тихвинский район посетил мебельное производство "Лузалес-Тихвин". За год, прошедший со смены иностранных собственников, фабрика нарастила объем производства на 88% – до 18 тысяч изделий в месяц – рассказали в администрации 47 региона.

Компания инвестирует в развитие производственных линий для увеличения выпуска и ассортимента товаров, качество которых заинтересовало и крупных иностранных поставщиков. У компании уже есть договоренности о поставках продукции на рынки Азии. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

ООО "Лузалес-Тихвин (до марта 2023 года "ИКЕА Индастри Тихвин") выпускает тумбы, столы, комоды, мебель для учебных учреждений. Налажена продажи товаров через маркетплейсы, розничную сеть. Новый собственник вложил в 2023-2024 годах в производство более 150 млн рублей.

Фото: сайт правительства Ленобласти