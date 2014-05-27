После реконструкции открылась экотропа "Колыбель русского лесоводства"

Всего в Ленобласти функционирует 51 экомаршрут.

В Лисинском заказнике после реконструкции открыта экотропа "Колыбель русского лесоводства". Данное событие приурочено ко Дню лесовода, который отмечается в православный праздник Происхождения честных древ Креста Господня. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

На маршруте появился новый участок в 1,3 км, который ведёт от Лисинского лесного колледжа к главному храму лесоводов – церкви Происхождения честных древ Креста Господня.

На тропе гостей ждут дендропарк с лиственницей сибирской, долина реки Лустовки, учебный лесной питомник, смотровая площадка, подвесной мост и святой источник.

Всего в Ленобласти функционирует 51 экомаршрут. В этом году планируется открыть ещё 4.

Недавно в заказнике "Гряда Вярямянселькя" восстановили разрушенный мост.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти