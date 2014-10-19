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Вблизи завода "Ижора Хлеб" нашли скелетированные человеческие останки

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По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, давность нахождения костей в земле может относиться к периоду Великой Отечественной войны.

В Тосненском районе Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения костных останков вблизи завода "Ижора Хлеб".

Как рассказали в СК по Ленинградской области, 5 декабря на открытом участке местности вблизи завода "Ижора Хлеб" в городе Тельмана были обнаружены скелетированные фрагменты костных останков. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, давность нахождения костей в земле может относиться к периоду Великой Отечественной войны.

По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола, причины смерти. По результатам будет принято процессуальное решение.

Видео: СК по Ленинградской области

Теги: вов, ижора, останки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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