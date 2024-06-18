Капремонт моста через реку Ижора подходит к завершению

Специалистами Гатчинского муниципального округа закончены работы по заливке бетона и установке всех элементов конструкции моста через реку Ижору. Сейчас ведутся подготовительные мероприятия по устройству дорожной плиты, необходимой для дальнейшего этапа гидроизоляционных работ.
Дальнейшие этапы включают:
– укладку асфальтного покрытия непосредственно на мостовом сооружении;
– устройство асфальтового покрытия на подъездных путях к мосту.
После окончания этих этапов объект будет готов к возобновлению транспортного движения.
Отметим, что на период ремонтных работ рядом с основным объектом был построен временный мост, обеспечивающий реверсивное движение транспорта.
Ремонтные работы реализуются в рамках масштабного нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Ранее мы сообщили о том, что на участке дороги Красное Село – Гатчина – Павловск укладывают первый слой асфальта.
Видео: Telegram / Dorogi_lo
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все