Капремонт моста через реку Ижора подходит к завершению

Специалистами Гатчинского муниципального округа закончены работы по заливке бетона и установке всех элементов конструкции моста через реку Ижору. Сейчас ведутся подготовительные мероприятия по устройству дорожной плиты, необходимой для дальнейшего этапа гидроизоляционных работ.

Дальнейшие этапы включают:

– укладку асфальтного покрытия непосредственно на мостовом сооружении;

– устройство асфальтового покрытия на подъездных путях к мосту.

После окончания этих этапов объект будет готов к возобновлению транспортного движения.

Отметим, что на период ремонтных работ рядом с основным объектом был построен временный мост, обеспечивающий реверсивное движение транспорта.

Ремонтные работы реализуются в рамках масштабного нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Видео: Telegram / Dorogi_lo