На участке дороги Красное Село – Гатчина – Павловск укладывают первый слой асфальта

В Ленобласти энергично восстанавливают дорогу Красное Село – Гатчина – Павловск, расположенную в областной столице. Уже закончено фрезерование поверхности полотна протяженностью 2 км, теперь рабочие приступили к укладке первого слоя нового покрытия. Ремонтные работы осуществляются в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Дорожникам предстоит завершить следующие этапы:
— уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия;— очистить дренажные канавы вдоль трассы;
— нанести новую дорожную разметку и установить знаки.
Основное строительство выполняется ночью, чтобы исключить возникновение автомобильных заторов днем.
Ранее мы сообщили о том, что завершился ремонт участка дороги Огоньки – Стрельцово – Толоконниково протяженностью 11 км.
Видео: Telegram / Dorogi_lo
