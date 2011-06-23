На участке дороги Красное Село – Гатчина – Павловск укладывают первый слой асфальта

Ремонтные работы осуществляются в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В Ленобласти энергично восстанавливают дорогу Красное Село – Гатчина – Павловск, расположенную в областной столице. Уже закончено фрезерование поверхности полотна протяженностью 2 км, теперь рабочие приступили к укладке первого слоя нового покрытия. Ремонтные работы осуществляются в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Дорожникам предстоит завершить следующие этапы:

— уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия;— очистить дренажные канавы вдоль трассы;

— нанести новую дорожную разметку и установить знаки.

Основное строительство выполняется ночью, чтобы исключить возникновение автомобильных заторов днем.

Ранее мы сообщили о том, что завершился ремонт участка дороги Огоньки – Стрельцово – Толоконниково протяженностью 11 км.

Видео: Telegram / Dorogi_lo