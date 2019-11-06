Завершился ремонт участка дороги Огоньки – Стрельцово – Толоконниково протяженностью 11 км

В Выборгском районе также продолжаются работы на участке дороги Моховое – Ключевое

В Выборгском районе Ленобласти завершился ремонт участка дороги Огоньки – Стрельцово – Толоконниково протяженностью более 11 км. Работы проходили через населенные пункты Симагино и Майнило. Обновление дорожного полотно осуществлялось в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом рассказали в Комитете по дорожному хозяйству.

На участке уложили два слоя асфальта, обустроили остановки общественного транспорта, установили знаки дорожного движения и нанесли разметку.

В Выборгском районе также продолжаются работы на участке дороги Моховое – Ключевое: там завершается укладка второго слоя асфальта.

Фото: Telegram/ Dorogi_lo