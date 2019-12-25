Строительство первого участка КАД-2 длиной 82 км начнется в Петербурге в 2026 году

Вице-премьер Хуснуллин утвердил сроки запуска новой кольцевой дороги вокруг Петербурга.

Строительство первого участка второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга протяженностью 82 км планируется начать в 2026 году с завершением работ до конца 2028 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на выставке "Дорога 2025" в Минеральных Водах.

Первый участок соединит трассу М-11 "Нева" с Мурманским шоссе. На этом участке построят новый мост через Большую Неву. Проектирование первого этапа началось в апреле 2025 года. Общая протяженность всей магистрали КАД-2 составит 348 км. Стоимость первого этапа строительства оценивается в 200 млрд руб.

Существующий КАД перевозит до 200 тыс. автомобилей в сутки в часы пик. Новая дорога обеспечит транзитное движение транспорта от портов Балтийского моря и Мурманска в обход Санкт-Петербурга. Также планируется расширение южной части действующей кольцевой дороги.

Фото: Piter.TV